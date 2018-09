Washington. Zwei mutmaßliche Hauptquellen von US-Reporter Bob Woodward für sein Enthüllungsbuch über das Weiße Haus unter Donald Trump haben Kritik an der dortigen Darstellung des Präsidenten geübt. Ex-Wirtschaftsberater Gary Cohn und Ex-Stabssekretär Rob Porter veröffentlichten am Dienstag Erklärungen, denen zufolge sie mit Woodwards Darstellung nicht einverstanden sind. »Dieses Buch stellt meine Erfahrung im Weißen Haus nicht richtig dar«, ließ Cohn Wissen. Porter äußerte Kritik an der »selektiven und oft irreführenden Darstellung des Präsidenten und seiner Regierung«. AFP/nd