Hier gibt es noch günstigen Wohnraum in Thüringen: Wohngebiet Lusan in Gera Foto: ZB FUNKREGIO OST/lth

Es gibt ein Mantra der großen Wohnungsunternehmen in Thüringen, die im sogenannten Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft (vtw) zusammengeschlossen sind. Das lautet: Es gibt keinen angespannten Wohnungsmarkt in dem Freistaat - weil es ausreichend günstigen Wohnraum in Thüringen gibt. »Wir liegen selbst in den großen Städten mit unseren Bestandsmieten spürbar unter dem Bundesdurchschnitt«, sagte Verbandsdirektor Frank Emrich vor wenigen Monaten. Diese Bestandsmieten betrügen thüringenweit durchschnittlich 4,93 Euro pro Quadratmeter. Selbst in Erfurt lägen sie bei mehr oder weniger günstigen 5,17 Euro pro Quadratmeter, in Weimar bei 5,55 Euro, in Jena bei 5,61 Euro. Den Bundesdurchschnitt der Bestandsmieten bezifferte Emrich auf 6,72 Euro pro Quadratmeter.

Allerdings ist es mit dem Durchschnitt immer so eine Sache und mit den Wohnungen des vtw sowieso - was der zentralen Gründe dafür ist, dass es auf dem Wohnungsmarkt selbst im kl...