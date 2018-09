Erfurt. Für die anstehende Wahl des Landesbeauftragten für Aufarbeitung der SED-Diktatur haben die Grünen im Thüringer Landtag den Sozialwissenschaftler Peter Wurschi als Kandidaten nominiert. Dieser Vorschlag sei mit den Koalitionspartnern SPD und LINKE abgestimmt und werde von ihnen mitgetragen, sagte der Grünen-Fraktionschef Dirk Adams. Die Amtszeit des derzeitigen Beauftragten, Christian Dietrich, endet am 21. November. Die Neuwahl soll Ende September stattfinden. Vor allem in den Reihen von Rot-Rot-Grün gab es seit Langem Kritik daran, wie Dietrich sein Amt ausfüllt. Die Grüne-Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich sagte, die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen und Dietrich sei nicht wie gewünscht verlaufen. Er habe zum Beispiel zu wenig Präsenz im Landtag gezeigt. dpa/nd

