Auf einem Waldweg kurz vor der Ortschaft Guhlen (Dahme-Spreewald) wird eine junge Frau gefragt, ob sie verraten könne, wo entlang es zum Bohrplatz gehe. »Nur wenn Sie dagegen sind«, antwortet die Frau, schmunzelt und zeigt die Richtung. »Da hinten links.«

Hinten links lichtet sich der Wald, an dessen Saum zwei Polizeiautos im Schatten parken, und es geht hinaus auf eine Wiese. Dort stehen eingezäunt Container, ein Kran und anderes technisches Gerät. Am Ende eines blauen Rohrs loderte vorhin noch eine Gasflamme. Die Central European Petroleum GmbH (CEP) fackelt hier Erdgas ab, das bei einer Probebohrung aus dem Erdreich tritt.

In einem 330 Quadratkilometer großen Gebiet am Schwielochsee möchte die Tochterfirma eines kanadischen Konzerns Erdöl und Erdgas fördern. Derzeit befindet sich die Firma noch in der Phase der Erkundung der Lagerstätte. Bis es richtig losgeht - wenn überhaupt - vergehen sicher noch Jahre. Es ist zwar beka...