Der Schriftsteller Ahne kann sehr gut Gespräche mit Gott führen (auf Radioeins), sehr einfühlsam New-Order-Lieder singen (auf Lesebühnen) und sehr witzig schreiben - und er ist nun auch schon ein halbes Jahrhundert alt. Sieht man ihm nicht an. Schauen Sie doch mal nach: Heute um 21 Uhr in Pankow, im Zimmer 16, Florastraße 16: »50 Jahre Brot: Ahne liest, singt und trinkt«. nd