Noch diesen Herbst wird der Bezirk Mitte fünf neue Milieuschutzgebiete mit insgesamt 50 000 Einwohnern ausweisen. Das gab Stadtentwicklungsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) am Mittwochabend bekannt. Kommende Woche sollen die Gebiete Kattegatstraße sowie Reinickendorfer Straße in Gesundbrunnen den Anfang machen. Bis November sollen der Soldiner Kiez, Humboldthain Nordwest sowie Tiergarten Süd rund um die Kurfürstenstraße folgen. In den Gebieten kann der Bezirk Auflagen bei Modernisierungen machen sowie Vorkaufsrechte ausüben. nic