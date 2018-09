Die britische Forscherin Jocelyn Bell Burnell erhält den mit drei Millionen Dollar dotierten Breakthrough-Preis für Physik. Bell Burnell bekomme die Auszeichnung für ihre Entdeckung von Radiosignalen eines Neutronensterns - eines Pulsars - im Jahr 1967 und ein »Leben voller inspirierender wissenschaftlicher Führungsqualitäten«, teilte die Stiftung des russischen Unternehmers Juri Milner mit. Beim Nobelpreis für die Entdeckung von Pulsaren im Jahre 1974 war die Leistung der damaligen Doktorandin unberücksichtigt geblieben. Das Preisgeld will die Wissenschaftlerin für Doktorandenstipendien für Frauen und ethnische Minderheiten spenden. dpa/nd

