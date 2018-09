Was soll das sein

Eine neue Quallenart erobert offenbar die Ostsee. Studierende der Uni Greifswald hatten die Schwarzmeer-Qualle (Blackfordia virginica) im August nahe der Insel Hiddensee in größeren Mengen entdeckt, wie Sven Dahlke von der Biologischen Station Hiddensee der Uni sagte. Eine genetische Bestätigung stehe allerdings noch aus. Vorher waren lediglich in der Kieler Bucht einzelne Exemplare der Quallenart gefunden worden. Blackfordia virginica wurde 1904 erstmals in den Gewässern vor dem US-Bundesstaat Virginia wissenschaftlich beschrieben. Sie stammt offenbar ursprünglich aus dem Schwarzen Meer. dpa/nd