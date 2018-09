Wissenschaftler der Technischen Universität Delft und der Uni Wageningen (beide Niederlande) stellen in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals »Science« (Bd. 361, S. 1089) einen Miniroboter vor, der auf ähnliche Weise fliegt, wie es Fliegen tun. Laut Hauptautor Matěj Karásek erreicht der Flugapparat mit 35 Zentimetern Spannweite und 29 Gramm Gewicht eine Geschwindigkeit von 25 km/h und fliegt sehr energieeffizient. Dabei ist er - ähnlich wie die natürlichen Vorbilder - extrem manövrierfähig und kann mit einer Akkuladung bis zu einer Minute auf der Stelle schweben oder aber fünf Kilometer weit fliegen. StS Foto: Henri Werij, TU Delft (CC BY-SA 4.0)

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Jürgen Amendt über Aktienkurse und die Vermittlung demokratischer Werte an Schulen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!