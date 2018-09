Düsseldorf. Die Zahl der Badetoten in Nordrhein-Westfalen ist 2018 mit seinem heißen Sommer um fast die Hälfte gestiegen. In den ersten acht Monaten des Jahres ertranken 55 Menschen in den Gewässern und Bädern, so die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag. Das sind 18 Tote beziehungsweise knapp 50 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2017. Auch bundesweit gab es im laufenden Jahr einen ähnlich starken Anstieg. Mit 445 Fällen wurde nach DLRG-Angaben der höchste Stand seit zehn Jahren erreicht. Die tödlichen Unfälle in Schwimmbädern haben sich um rund 50 Prozent auf bundesweit 29 Fälle erhöht. Risikogruppen seien Kinder und Flüchtlinge, sagte eine Sprecherin. Sie verwies auf geschlossene Bäder und den Ausfall von Schwimmunterricht. dpa/nd