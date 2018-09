Hannover. Leicht zu übersehen: Ein Model liegt bemalt in den Farben des steinigen Untergrundes des Pinguingeheges im Zoo der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Ziel der sogenannten Camouflage-Kunst des Hamelner Bodypainting-Künstlers Jörg Düsterwald ist auch bei seiner neuen Serie »Animal Art«, dass die bemalte Person optisch mit der Umgebung verschmilzt. Die Fotografien der Begegnungen zwischen Bodypainting und exotischen Tieren sollen schließlich in einem Kalender veröffentlicht werden. dpa/nd Foto: dpa/Holger Hollemann

