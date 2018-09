Kaesong. Nord- und Südkorea haben am Freitag im nordkoreanischen Kaesong ein gemeinsames Verbindungsbüro eröffnet. »Hier wird heute ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen«, sagte der südkoreanische Wiedervereinigungsminister Cho Myoung Gyon bei der Eröffnungszeremonie nach Angaben von Journalisten vor Ort. Das Verbindungsbüro sei »ein weiteres Zeichen des gemeinsam vom Norden und vom Süden geschaffenen Friedens«. Die Staatschefs von Nord- und Südkorea, Kim Jong Un und Moon Jae In, wollen sich am Dienstag zu ihrem dritten Gipfel in Pjöngjang treffen. Derweil haben die USA neue Waffenlieferungen an Südkorea im Wert von 2,6 Milliarden Dollar (2,24 Mrd. Euro) genehmigt. Darunter seien sechs Poseidon-Seeüberwachungsflugzeuge und 64 Patriot-Raketen. AFP/nd Kommentar S. 2