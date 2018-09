Mexiko-Stadt. Die USA haben Mexiko eine Millionensumme angeboten, um Migranten aus Mittelamerika in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Die Regierung prüfe den Vorschlag, hieß es Donnerstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt. Medienberichten zufolge will die Regierung von Präsident Donald Trump rund 20 Millionen Dollar (17,25 Millionen Euro) lockermachen, damit Mexiko Tausende Migranten aus mittelamerikanischen Ländern wie El Salvador, Guatemala oder Nicaragua in ihre Heimatländer abschiebt. AFP/nd