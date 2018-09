Die Freien Schulen fordern eine Erhöhung der Zuschüsse durch den rot-rot-grünen Senat. In Zeiten leerer Kassen habe man vor zehn Jahren einer kostenneutralen Umsetzung einer neuen Teilfinanzierung zugestimmt, erklärte die Arbeitsgemeinschaft der Schulen in freier Trägerschaft (AGFS) am Donnerstag in der Bundeshauptstadt. Diese Voraussetzung sei nicht mehr gegeben. »Insofern fordern wir das Parlament auf, die Forderung von Kostenneutralität aufzugeben«, hieß es. Nach 16 Jahren gekürzter Zuschüsse von früher 97 auf jetzt 93 Prozent hätten die Freien Schulen dem Land Berlin bereits mehr als 100 Millionen Euro eingespart. epd/nd