In der Feministischen Sommeruni der Humboldt-Uni in Mitte wird am heutigen Samstag um 18 Uhr über »Sprachgewalt - Frauen im Netz« gesprochen. Klar ist: Das Internet spiegelt weitgehend die patriarchalen Machtstrukturen der analogen Welt wider. Was läßt sich dagegen ausrichten? Darüber diskutieren Anke Domscheit-Berg, die für die LINKE im Bundestag sitzt, der Video-Aktivist Tarik Tesfu, Christina Dinar von der Amadeu-Antonio-Stiftung und der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch. Es moderiert Stefanie Lohaus, Chefredakteurin von »Missy Magazine«. nd