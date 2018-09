Komische Musik im Radio oder im Kinderzimmer? Jetzt helfe ich mir selbst: Bis Sonntag findet zum siebten Mal das »Festival für selbstgebaute Musik« statt, im Zentrum für Kunst und Urbanistik, Siemensstraße 27.

Hier dreht sich alles um selbstkonstruierte Musikinstrumente. Gegen eine Spende zwischen drei und sechs Euro gibt es Workshops und Konzerte für Kinder und Erwachsene: Wie lässt sich aus alten Fernbedienungen ein Beat erzeugen? Wie kann man aus Abflussrohren ein Instrument entwerfen?

Unter dem Motto »Dingliebe« erklärt zum Beispiel der Künstler Karl Heinz Jeron am heutigen Samstag, das Grundprinzip eines Synthesizers. Am Sonntag spielen Schüler des Robert-Blum-Gymnasiums auf der Gymnastikballorgel, der Musiker F.S. Blumm greift zur »Spiral-Kiste«, M.O.G (Mothers of God) spielen auf Nähmaschinen und Kasia Justka präsentiert »Cooking Sounds«: Das Publikum ist eingeladen, Essensreste und Küchengeräte mitzubringen, um Teil eines »Kochorchesters« zu werden. nd