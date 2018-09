Dirigent Hans-Christoph Rademann erhält den Internationalen Heinrich-Schütz-Preis, der am 14. Oktober in Dresden erstmals vergeben wird. Der 53-Jährige werde für seine »herausragende künstlerische wie wissenschaftliche Leistung« in der Vermittlung und Verbreitung der Werke von Heinrich Schütz (1585 - 1672) geehrt, teilte das mitteldeutsche Heinrich Schütz Musikfest am Freitag in Dresden mit. Das Festival will den Ehrenpreis künftig jährlich vergeben.

Anlass der ersten Vergabe des Preises ist das 20-jährige Jubiläum des Heinrich-Schütz-Musikfestes. Das Festival findet jährlich an den wichtigsten Lebensstationen von Schütz in Weißenfels, Zeitz, Bad Köstritz, Gera und Dresden statt - in diesem Jahr unter dem Motto »Verley uns frieden« vom 5. bis 14. Oktober. Hauptveranstalter ist der Verein Mitteldeutsche Barockmusik. epd/nd