Cottbus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt in diesem Jahr ein zweites Mal nach Cottbus. Er macht am 11. Dezember im Rahmen einer Benefizkonzertreihe Station in der Lausitzstadt, wie die Staatskanzlei Brandenburg am Samstag in Potsdam ankündigte. Gezeigt werde in der Stadthalle der Kult-Film »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« mit Live-Begleitung durch das Deutsche Filmorchester Babelsberg. Am Samstag startete der Vorverkauf. Steinmeier war bereits im Juni in der Stadt gewesen und führte dort Gespräche mit Kommunalpolitikern sowie weiteren Bürgern. Hintergrund waren seinerzeit die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Cottbussern zu Jahresanfang gewesen. Brandenburgs zweitgrößte Stadt mit rund 100 000 Einwohnern geriet damals überregional in die Schlagzeilen. Rechtsextreme Demonstrationen in der Stadt hatten nach den Angriffen im Januar zeitweise deutlich mehr Zulauf gehabt. Steinmeier hatte dann im Februar Vertreter aus Cottbus in Berlin empfangen, um über die Lage zu reden. Sein Besuch im Juni war schon länger geplant gewesen - wegen eines Festaktes zum Landesprogramm »Tolerantes Brandenburg«. dpa/nd