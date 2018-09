Dschiddah. Nach Jahrzehnten der Feindschaft und des Krieges unterzeichneten Äthiopien und Eritrea am Sonntag ein Friedensabkommen. Bei einem Gipfel in der saudischen Stadt Dschiddah besiegelten beide Seiten ihre im Juli vereinbarte Versöhnung. Zu der Zeremonie hatte König Salman eingeladen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der Kommissionspräsident der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, wohnten der Unterzeichnung bei. Derweil haben Tausende Äthiopier am Sonnabend die Führung der oppositionellen Oromo-Befreiungsfront und etwa 1500 Kämpfer bei ihrer Rückkehr aus dem Exil in Eritrea begrüßt. Ahmed hatte sie von der Terrorliste genommen und eingeladen, friedlich am politischen Leben teilzunehmen. Agenturen/nd Kommentar S.4