Bagdad. Vier Monate nach der Parlamentswahl haben die neuen irakischen Volksvertreter den Sunniten Mohammed al-Halbusi zum Parlamentspräsidenten gewählt. Der 37-Jährige erhielt am Sonnabend im Abgeordnetenhaus in Bagdad 169 von 329 möglichen Stimmen. Seine Wahl ist eine wichtige Voraussetzung für die Bildung einer neuen Regierung, um das politische Vakuum im Land zu füllen. dpa/nd

