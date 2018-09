Delhi. Im südasiatischen Königreich Bhutan steht ein Regierungswechsel bevor: Die Volksdemokratische Partei (PDP) von Regierungschef Tshering Tobgay schied am Sonnabend in der ersten Runde der Parlamentswahlen aus. Die Bürger des abgelegenen buddhistischen Himalaja-Staates dürfen erst zum dritten Mal ihre Regierung wählen. Die Vereinigte Bhutan-Partei (DPT), die von 2008 bis 2013 regiert hat, lag in der ersten Runde knapp vor der DNT. Beide Parteien müssen nun in die Stichwahl. AFP/nd