Caracas. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat seinem krisengeplagten Land nach eigenen Angaben Finanzierungszusagen aus China gesichert. Es gebe entsprechende Zusagen zur Steigerung der Öl- und Goldproduktion sowie Investitionen in mehr als 500 Entwicklungsprojekte, sagte Maduro am Samstag während eines Besuchs in China. In der Volksrepublik hatte er Gespräche mit Präsident Xi Jinping, der China Development Bank und einem Ölkonzern geführt. Die Volksrepublik gewährte dem Land bereits mehr als 50 Milliarden Dollar an Krediten. Das südamerikanische Land begleicht seine Schulden mit Öllieferungen. AFP/nd