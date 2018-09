An diesem Montag wird zum vierten Mal der Internationale Tag der Patientensicherheit begangen. Er ist aber von der UNO noch nicht als offizieller Termin gelistet. Wichtig ist das Thema dennoch: Nach OECD-Schätzungen werden 15 Prozent aller Gesundheitsausgaben durch vermeidbare Patientenschädigungen verursacht. Es ist aber nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein ethisches Problem. Das deutsche Aktionsbündnis möchte, dass Patientensicherheit kein Luxus für reiche Länder ist. Entsprechende Maßnahmen könnten helfen, auch bei begrenzten Ressourcen das bestmögliche Ergebnis für Kranke herauszuholen. uhe

