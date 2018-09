Rostock. Für mehr Personal in Krippe, Kita und Hort haben in Rostock rund 200 Menschen demonstriert. Aufgerufen zur Veranstaltung unter dem Motto »Unsere Kinder sind es wert!« hatten die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) und ver.di, die Grünen und die LINKE. Laut GEW sollte sich eine Erzieherin in der Krippe um drei Kinder kümmern müssen. Tatsächlich sind es, so das Bündnis »Stammtisch für Erzieher*innen«, sechs. Für Kindergärten fordert die GEW einen Betreuungsschlüssel von 1:8 statt 1:15 und im Hort von 1:12 statt 1:22. Das Land tue zu wenig, um die Qualität der Einrichtungen zu verbessern. Land und Kommunen müssten jährlich 257 Millionen Euro mehr für die Kinderbetreuung ausgeben. Die GEW fordert auch bessere Bezahlung. dpa/nd