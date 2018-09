Denn die Lage ist ernst. Tagtäglich sehen wir auf der Straße wie in den sozialen Medien eine Verrohung der Sitten und der Sprache. Gute Bücher aber sind eine gute Waffe gegen Dummheit. Wir müssen daher alle dafür eintreten, dass unsere Gesellschaft eine ist, die nicht nur las, sondern liest und lesen wird.

Besonders begrüßen wir es, dass die Staatsministerin für Kultur und Medien, Professorin Monika Grütters, sich vehement für den Erhalt der Buchpreisbindung einsetzt und jüngst einen Preis für unabhängige Verlage in Aussicht gestellt hat.

- Die FAZ verkündete heute, dass der Frankfurter Geschäftsteil des Stroemfeld Verlages (es gibt einen weiteren Firmensitz in der Schweiz) Insolvenz anmelden musste. Die FAZ begründete dies mit der »schrumpfenden Interessentenzahl« für die vielgelobten Werkausgaben des Verlages, für die Stroemfeld 2007 den Kurt-Wolff-Preis erhalten hatte. Jürgen Kaube, der Herausgeber des FAZ-Feuilletons überschrieb seine Meldung mit dem Titel »Einst, als wir lasen«.

- Der Münchener A1 Verlag, dessen Programm in der kommenden Ausgabe des Kurt Wolff-Kataloges »Es geht um das Buch« (erscheint im Oktober) ausgiebig gewürdigt wird, hat bereits im vergangenen Jahr seine Liquidation beschlossen.

- Vor wenigen Tagen gab der Verlag Klöpfer & Meyer in Tübingen - er ist Mitglied im Freundeskreis der Kurt Wolff Stiftung - bekannt, auf sein nächstes Frühjahrsprogramm verzichten zu müssen und seine Arbeit unter den nun vorherrschenden Umständen nicht mehr fortführen zu können.

All diese Nachrichten haben Konsequenzen:

Die Zeiten für Verlage sind ernste. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat verkündet, dass man in fünf Jahren rund sechseinhalb Millionen Buchkäuferinnen und -käufer verloren habe, lediglich 45 Peozent der Bevölkerung kaufen der Statistik zufolge einmal im Jahr ein Buch. Im Juni 2017 hat der Deutsche Bundestag eine Änderung des Urheberrechts in Bildung und Wissenschaft beschlossen, die das Geschäft vieler redlich arbeitender Wissenschaftsverlage erheblich schmälert. Die Deutsche Post hat die Portokosten für Büchersendungen um 20 Prozent erhöht. Die deutsche Monopolkommission hält die Buchpreisbindung für überflüssig.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!