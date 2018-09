Guatemala-Stadt. Das guatemaltekische Verfassungsgericht hat sich gegen eine Entscheidung von Präsident Jimmy Morales gestellt und die Regierung beauftragt, dem Chef der UN-Kommission zur Korruptionsbekämpfung die Einreise zu erlauben. Das teilten die Richter am späten Sonntagabend mit. Präsident Jimmy Morales hatte Iván Velásquez die Einreise wegen Sicherheitsbedenken untersagt. Dieser hatte eine Aufhebung der Immunität von Morales für ein Strafverfahren wegen illegaler Wahlkampffinanzierung gefordert. dpa/nd

Russland und die Türkei berieten in Sotschi über Syrien-Konflikt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!