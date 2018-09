Sanaa. Die Vereinten Nationen planen in Jemen eine humanitäre Luftbrücke für den Transport von Schwerkranken. Damit solle Krebspatienten und Menschen mit chronischen oder angeborenen Krankheiten geholfen werden, »die Behandlung zu bekommen, die sie brauchen«, so der zuständige Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntag. Die Luftbrücke soll zunächst für sechs Monate in Betrieb gehen. Der UN-Jemen-Gesandte Martin Griffiths traf in der von Rebellen kontrollierten Hauptstadt Sanaa ein. Er will einen neuen Anlauf für Friedensgespräche nehmen. AFP/nd