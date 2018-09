Was soll das sein

Leipzig. Nach der gescheiteren Schlichtung beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NGH) hat die IG Metall zu einem 24-stündigen Streik im Leipziger Werk aufgerufen. Mit dem Beginn der Frühschicht am Dienstag sollten alle Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen, erklärte die Gewerkschaft am Montag in Leipzig. Die Verweigerung einer Lösung des Konflikts werde nicht länger hingenommen, sagte Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig. Die Gewerkschaft sieht im Verkauf des Unternehmens die einzige Möglichkeit für einen Neuanfang. Die Geschäftsführung der NHG hatte vergangenen Mittwoch einseitig die Schlichtung für gescheitert erklärt. dpa/nd Kommentar Seite 4