Hammerfest. Der weltgrößte Schifffahrtskonzern Maersk hat erstmals ein großes Containerschiff durch die Nordostpassage geschickt. Die »Venta Maersk« nahm auf dem Weg vom russischen Wladiwostok nach Europa nicht die übliche Route durch den Suezkanal, sondern die »Abkürzung« durch das Eismeer nördlich von Russland, wie der dänische Rundfunk berichtete. Am Montag war das Schiff bereits nördlich von Norwegen am Nordkap unterwegs. Ziel ist St. Petersburg. Für Maersk ist die Fahrt nur ein Test. dpa/nd

