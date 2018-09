Berlin. Millionen Versicherte sollen ab diesem Montag ihre Gesundheitsdaten über eine neue Handy-App verwalten können. In der digitalen Akte »Vivy« können etwa Befunde, Laborwerte und Röntgenbilder gespeichert und mit dem behandelnden Arzt geteilt werden, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mitteilung. Dahinter stehen zunächst 14 gesetzliche und zwei private Krankenversicherungen mit rund 13,5 Millionen Versicherten. Die kostenlose App soll an Impftermine und Vorsorgeuntersuchungen erinnern. dpa/nd