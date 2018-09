Koblenz. Zwei Wochen nach dem Messerangriff am Amsterdamer Hauptbahnhof hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz eigene Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen eingeleitet. Der 19-Jährige stehe im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben, teilte die Behörde am Montag mit. Der Verdächtige hatte zuletzt im rheinland-pfälzischen Ingelheim gelebt. Dort kaufte er nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft das Messer, mit dem er am 31. August zwei US-Bürger am Amsterdamer Hauptbahnhof schwer verletzte. Das Messerattentat war nach Einschätzung der niederländischen Ermittler ein Anschlag mit »terroristischem Motiv«. AFP/nd