Berlin. Bei der ersten bundesweiten Mindestlohn-Kontrolle hat der Zoll bei fast jedem zehnten überprüften Unternehmen Schummeleien festgestellt. Rund 4500 Geschäftsunterlagen seien bei Arbeitgebern überprüft worden, teilte der Zoll am Montag mit. Wegen Verstößen seien 351 Verfahren eingeleitet worden, darunter 172 wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz. Das kann zu hohen Geldstrafen führen. Die übrigen Verfahren betreffen etwa das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und Leistungsmissbrauch. Es waren rund 6000 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz, sie befragten dabei mehr als 32 000 Menschen zu ihren Arbeitsverhältnissen. dpa/nd

