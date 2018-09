Halle/Saale. An den Hochschulen und Universitätskliniken in Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Mitarbeiter leicht erhöht. 2017 waren dort 18 436 Menschen beschäftigt. Das waren 202 mehr als im Jahr zuvor, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Vor allem die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter erhöhte sich demnach um 147. Beim nicht wissenschaftlichen Personal gab es einen Anstieg um 55 Beschäftigte. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass der Frauenanteil der Beschäftigten 2017 bei 58,2 Prozent lag. Bei den Nichtwissenschaftlern gab es deutlich mehr Frauen (74,1 Prozent), im wissenschaftlichen Bereich lag der Anteil bei 42,2 Prozent. Der Bericht umfasst die zehn Hochschulen und die zwei dazugehörigen Universitätskliniken in Sachsen-Anhalt. dpa/nd