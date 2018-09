München. Die Deutsche Bahn startet gut gerüstet in die Wiesn-Zeit. Es werde zum Münchner Oktoberfest 500 zusätzliche Fahrten von Nahverkehr- und S-Bahnzügen geben, teilte der Vorsitzende der Geschäftsleitung der S-Bahn München, Heiko Büttner, am Montag in München mit. Die Bahn rechne während der 16 Festtage vom kommenden Samstag an mit rund drei Millionen zusätzlichen Fahrgästen zur Wiesn. Allein mit der S-Bahn fahren demnach täglich gut 100 000 Menschen mehr, so dass im S-Bahn-Netz insgesamt rund 940 000 Fahrgäste unterwegs sein werden. dpa/nd