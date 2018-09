Erfurt. Die Zahl der Thüringer Unternehmer, die ihr Gewerbe abgemeldet haben, ist gesunken. Sie war im ersten Halbjahr vier Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich stieg die Zahl der Gewerbeanmeldungen um 1,3 Prozent, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Demnach standen 5875 Anmeldungen in den ersten sechs Monaten 6388 Gewerbeabmeldungen gegenüber. Statistisch gesehen kamen auf 100 Gewerbeanmeldungen 109 Abmeldungen. Hauptgrund bei Abmeldungen war in 80,5 Prozent der Fälle die vollständige Aufgabe des Gewerbes. Laut Statistik betraf dies im ersten Halbjahr 3633 Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe sowie 1508 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Substanz. In den restlichen Fällen waren Wegzüge oder Übergaben Gründe für das Abmelden der Gewerbe. dpa/nd