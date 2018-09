Potsdam. Auf einem sechs Kilometer langen Teilstück des Potsdamer Straßenbahnnetzes wird von Dienstag an testweise eine autonom fahrende Tram unterwegs sein. Es ist nach Angaben des Siemens-Konzerns die erste derartige Bahn der Welt. Am Montag wurde das Projekt vorgestellt. Anlass ist die Berliner Bahntechnikmesse Innotrans, die noch bis Freitag dauert. Die Kosten trägt Siemens. Die Potsdamer Verkehrsbetriebe ViP stellten die Bahn bereit. In der Fahrerkabine sitze ein Fahrer, der jederzeit in das Geschehen eingreifen und eine Notbremsung vornehmen könne, hieß es. Dies sei eine der Voraussetzungen für die Testfahrten im realen Straßenverkehr gewesen. Die Bahn fährt auf einem eigenem Gleiskörper und kreuzt mehrere leicht befahrene Straßen mit und ohne Ampeln. Nach Angaben von Siemens erkennt der Zug über Sensoren Verkehrssituation, Fußgänger, Fahrzeuge und Signale. Er bremse und beschleunige eigenständig. dpa/nd