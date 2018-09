Was soll das sein

Seit 2011 versorgt das Festival »Down Under Berlin« die Hauptstadt mit der vielfältigen Filmkultur aus Australien und Neuseeland und ist Anlaufpunkt für Filmbegeisterte aller Nationen. Das Programm besteht aus einer Mischung aus Independent-Filmen, Blockbustern, Kurzfilmen von etablierten und aufstrebenden Filmemachern sowie inspirierenden Dokumentarfilmen. Das diesjährige Programm legt den Fokus auf weibliche Filmemacher - 50 Prozent aller gezeigten Filme wurden von Frauen gedreht.

Zu den Höhepunkten des Festivals, das am 19. September beginnt, zählen der Spielfilm »Waru« aus Neuseeland, der von acht Māori-Regisseurinnen realisiert wurde und das Thema Kindesmissbrauch behandelt, sowie die politische Satire »Terror Nullius« des weiblichen Künstlerkollektivs »Soda_Jerk« (Bild), in der Endzeit-Filme wie die »Mad Max«-Reihe persifliert werden. nd Foto: ACMI/downunderberlin.de

»Down Under Berlin«, 19. bis 23. September, Kino Moviemento, Kottbusser Damm 22, Kreuzberg. www.downunderberlin.de