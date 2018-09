Die Karlsruher Südstadt beherbergt nicht etwa die Südstädter, wie Einheimische wissen, sondern die Südstadtindianer. Den Namen haben die Leute im Viertel vom legendären Buffalo Bill, der hier 1891 mit Cowboys, Indianern, Pferden und Büffeln einen riesigen Zirkus veranstaltete. Derzeit hat Buffalo Bill allerdings mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Und das liegt an einem Footballprofi, der bei den Buffalo Bills spielt. Spielte, muss man sagen, denn am Wochenende beendete der Mann seine Karriere mitten im Spiel, als es nicht so gut lief. In der Halbzeitpause fuhr er heim. Jetzt sind natürlich alle sauer auf ihn, doch im Grunde hat er nur getan, was Angela Merkel längst hätte machen sollen. Und auch Buffalo Bill änderte einst sein Leben als Scout und Büffeljäger abrupt, als er erkannte, dass lohnender als die Gefahr die Geschichten über die Gefahr sind. Merkel allerdings ist noch selbst auf dem Kriegspfad. Schon bald ist mit einem weiteren Skalp an ihrem Gürtel zu rechnen. uka