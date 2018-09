Kreml-Sprecher: Zahlreiche Terroristen in der Region / Warnung von Trump

Iran, Russland und Türkei beraten ihr Vorgehen in Syrien

Die Türkei ist darum bemüht, eine Offensive der syrischen Regierungstruppen auf Idlib zu verhindern. Ein Gipfeltreffen zwischen der Türkei, Russland und Iran Anfang September hatte keine Annäherung in der Frage gebracht.

Sotschi. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben sich am Montag zu Gesprächen über die Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die Provinz Idlib getroffen, die überwiegend von islamistischen Kämpfern kontrolliert wird. Zu Beginn des Treffens in dem Schwarzmeerort sagte Putin, es gebe »viele Themen« zu besprechen, darunter auch einige »schwierige«. Es gehe darum, »Lösungen« für Probleme zu finden, für die es bisher keine Lösungen gebe.

