Hintergrund: Für Beträge unter 25 Euro entfällt beim mobilen Bezahlen in der Regel die PIN-Eingabe. Die kontaktlosen Verfahren sind noch nicht überall im Einsatz. Während Banken funkfähige Karten seit Jahren ausgeben, stattet der Handel seine Kassensysteme erst schrittweise mit der neuen Technologie aus. Das Funkwellensymbol oder der Hinweis »kontaktlos« auf der Karte gibt Auskunft über die neue Einsatzmöglichkeit. vzsa/nd

In einer Drei-Minuten-Umfrage fragen die Verbraucherzentralen nach den Gründen. Interessierte können sich bis Ende Oktober unter https:// www.verbraucherzentrale-sachsen-anhalt.de/mobilbezahlen-umfrage oder in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt (vzsa) daran beteiligen.

Mit einer speziell ausgestatteten Karte, dem Smartphone oder einer computergesteuerten Armbanduhr wird der Bezahlvorgang schnell und einfach über eine Funkverbindung ausgelöst. Das Einschieben der Karte in ein Lesegerät ist passé. In Deutschland sind die neuen Bezahlverfahren allerdings noch kaum verbreitet.

