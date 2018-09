Was soll das sein

Cochstedt. Für den insolventen Flughafen Magdeburg-Cochstedt in Sachsen-Anhalt liegt laut einem Bericht des MDR ein unterschriftsreifer Vertrag zur Übernahme durch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) vor. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berief sich dabei am Dienstag auf einen Flughafensprecher. Der Sprecher der DLR, Andreas Schütz, erklärte auf Anfrage, dass es Gespräche gebe. Allerdings stünden Entscheidungen noch aus. Beim Flughafen war niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Wie der DLR-Sprecher sagte, wird die Forschungseinrichtung in den kommenden Tagen über dem Flughafengelände südwestlich von Magdeburg Flüge zur Lärmmessung vornehmen. Für Oktober seien zudem Flugversuche mit Drohnen vorgesehen. Für den Flughafen gilt derzeit noch bis 2019 eine Betriebserlaubnis. dpa/nd