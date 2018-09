In Ahlbeck, Bansin, Heringsdorf, Zinnowitz und Karlshagen auf Usedom dauert laut Powasserat die Saison für die Rettungsschwimmer sowieso bis 30. September. In Zingst, Nienhagen, Heiligendamm und Glowe sei bereits Schluss. Foto: »Die Gemeinden entscheiden, wie lange der Rettungsschwimmerdienst geleistet werden soll«, sagte DLRG-Sprecher Thorsten Erdmann. Dass Mitte September noch Badewetter ist, sei nicht ungewöhnlich. Den großen Badebetrieb erwartet Erdmann angesichts gesunkener Wassertemperaturen nicht mehr. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Warnemünde. Hoch »Helene« bringt den Hochsommer in den Nordosten zurück - mit Temperaturen bis zu 27 Grad an der Küste und 30 Grad im Binnenland. Die Strände in Mecklenburg-Vorpommern locken, auch wenn die Ostsee bereits auf 17 bis 18 Grad abgekühlt ist. Vielerorts sind auch noch Rettungstürme besetzt, so Sprecher der DRK-Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). In Warnemünde und Markgrafenheide sei eigentlich am 15. September die Badesaison mit besetzten Türmen zu Ende gegangen, sagte Thomas Powasserat von der DRK-Wasserwacht. Mit Blick auf die Wettervorhersagen wurde die Besetzung der Haupttürme bis Sonntag verlängert. Noch seien Semesterferien und die Besetzung des Hauptturms mit drei bis vier Rettungsschwimmern - oft Studenten - machbar.

