Vor etwas mehr als einem Jahr ermordete ein Neonazi während antirassistischer Proteste die Aktivistin Heather Heyer. Welche Auswirkungen hatte ihr Tod auf die antifaschistische Bewegung in den USA?

Nach dem Mord an Heather Heyer in Charlottesville vergangenes Jahr wurde Antifaschismus - und ganz besonders der Begriff »Antifa« - zum Teil des politischen Mainstream-Diskurses. Die antifaschistische Bewegung, ihre Ziele und Aktionsformen traten ins öffentliche Bewusstsein. Gleichzeitig stieg das Interesse von jungen Linken und radikalen Aktivisten, sich in antifaschistischen Gruppierungen zu organisieren. Der augenscheinlichste Wandel, den Heathers Tod nach sich zog, waren also mehr Öffentlichkeit, ein größerer Bekanntheitsgrad und ein wachsendes Verständnis für die Antifa.

Worin zeigte sich dies noch?

Vor Charlottesville war die Medienberichterstattung über antifaschistische Aktivitäten sehr abwertend. Sie stellte Antifasch...