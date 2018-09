Bad Liebenwerda. Ein 29-Jähriger wird verdächtigt, seine 17 Jahre alte Lebensgefährtin von einem Balkon im vierten Stock eines Hauses in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) gestoßen zu haben. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Cottbus am Dienstag mitteilte. Die »Lausitzer Rundschau« hatte davor berichtet. Die junge Frau kam nach Staatsanwaltschaftsangaben mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sturz habe sich bereits am Freitag ereignet. Der 29-Jährige und die 17-Jährige sind iranische Staatsbürger. dpa/nd