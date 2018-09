Brüssel. Millionenschwere EU-Zahlungen für Frieden und Sicherheit in Afrika sind aus Sicht des europäischen Rechnungshofs in den vergangenen Jahren oft wirkungslos verpufft. Bei der Unterstützung für die sogenannte Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur müsse nachgesteuert werden, hieß es am Dienstag. Er hatte von der EU-Kommission geschlossene Verträge im Gesamtwert von über 100 Millionen Euro aus den Jahren 2014 bis 2016 geprüft. dpa/nd