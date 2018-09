Straubing. Der Wiederaufbau des Straubinger Rathauses wird nach ersten Schätzungen des zuständigen Architekten etwa 42,8 Millionen Euro kosten. »Wir sind mit dieser Summe schon an die Versicherung herangetreten«, erklärte der Leitende Baudirektor der Stadt, Wolfgang Bach, am Dienstag. Am 25. November 2016 war im Dachstuhl des Rathauses ein Brand ausgebrochen und hatte weite Teile des über 600 Jahre alten Gebäudes zerstört. Das Gebäude könne nicht mehr so aufgebaut werden, wie es vor dem Brand ausgesehen hatte. Denn in Sachen Brandschutz, Fluchtwege und Barrierefreiheit habe es nicht den aktuellen rechtlichen Anforderungen entsprochen. Bach rechnet mit einem Baubeginn »vielleicht im Frühjahr 2020«. dpa/nd