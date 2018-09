Gespräche am Mittwoch in Moskau vorgesehen

Syrien dient als Beispiel dafür, wie Trump und Putin ihre Interessen an »verschiedenen neuralgischen Punkten« der Welt durchsetzen wollen

Moskau. Der Abschuss eines russischen Aufklärungsflugzeugs vor Syriens Küste droht zu einem schweren Zerwürfnis zwischen Russland und Israel zu führen. Zwar fiel das russische Flugzeug Il-20 mit 15 Soldaten über dem Mittelmeer einem Fehltreffer der syrischen Luftabwehr zum Opfer. Moskaus Verteidigungsministerium machte aber Israel verantwortlich: Dessen Kampfjets F-16 hätten sich bei einem Angriff auf Ziele in Syrien hinter dem russischen Flugzeug versteckt, sagte dessen Sprecher am Dienstag. Russland behalte sich Schritte gegen Israel vor, erklärte General Igor Konaschenkow. Das Verhalten der Israelis verstoße gegen den Geist der Partnerschaft mit Russland.

