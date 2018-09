Alle mal herhören, die sich immer noch über diesen Extremsommer aufregen: Viel Sonnenlicht ist wahrscheinlich gut fürs Gehirn und seine Leistungsfähigkeit, haben Forscher herausgefunden. Nun überlegen wir einmal, in welcher Jahreszeit die letzten Koalitionsverhandlungen stattgefunden haben: im Winter und im zeitigen Frühjahr. Ganz schlechte Lichtausbeute. Da muss man sich nicht wundern. Überhaupt werden Großkonflikte nicht auf lichtdurchfluteten Terrassen ausgetragen, sondern immer nachts und drinnen. Koalitionskrisen, Tarifstreit, EU-Gipfel - immerzu führen bleiche, lichtscheue Gestalten das Wort. Wie hatte gleich Goethe auf dem Sterbebett die Erkenntnisse seines Lebens zusammengefasst? »Mehr Licht!« Er musste es wissen, er war schließlich Geheimrat. Apropos Geheimrat: Am Dienstag hat die Koalition endlich den Chef des Verfassungsschutzes entlassen. Allerdings wird er zur Belohnung nun sogar Staatssekretär. Woran man sieht: Auch bei Lichte wird nicht alles gut. wh

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!