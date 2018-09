Hamburg. Der Energiekonzern Shell hat am Dienstag in Hamburg die erste öffentliche Tankstelle für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Deutschland eröffnet. Das sei ein wichtiger Schritt für den Aufbau einer LNG-Infrastruktur für den Schwerlastverkehr, heißt es in einer Mitteilung. Die Tankanlage soll im Herbst nach einer Pilotphase in Betrieb gehen. Bei einer Kapazität von fast 30 Tonnen sollen dort täglich mehr als 200 Laster das Erdgas tanken können. Für Shell ist es die neunte Station in Nordwesteuropa. Der Konzern unterhält bereits welche in den Niederlanden und Belgien. LNG ist nicht nur für Schiffe und Bahnen eine Alternative zum Dieselantrieb. Auch schwere Lkw können damit sehr viel umweltfreundlicher betrieben werden. Mit LNG angetriebene Lkw stoßen keinen Feinstaub aus und deutlich weniger CO2. dpa/nd