New York. In Konfliktländern kann jedes dritte Kind im Alter zwischen fünf und 17 Jahren nach UN-Angaben keinen Schulunterricht besuchen. Insgesamt seien weltweit etwa 104 Millionen Kinder betroffen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Am schlimmsten sei die Lage laut Bericht in Niger, Südsudan und der Zentralafrikanischen Republik. dpa/nd